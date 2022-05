Les températures sont en hausse ce mardi 17 mai 2022 et varieront entre 26 et 30° C dans les zones côtières et dans les hauteurs.

Elles atteindront les 40 degrés dans les régions du sud-ouest avec de sirocco.

Selon l’INM, des cellules orageuses apparaîtront dans les montagnes dans l’ouest du pays.

Le vent soufflera à une vitesse de 40 km/h dans les zones côtières. La mer sera agitée en fin de journée.