DIRECT SPORT – Ligue Europe (Finale) : chaude empoignade entre Francfort et Glasgow Rangers

La finale de la Ligue Europa de football, prévue mercredi à Séville (Espagne) entre l’Eintracht Francfort et les Glasgow Rangers s’annonce passionnante entre deux équipes soucieuses de renouer avec leur passé glorieux.

Dans la ville espagnole où prédomine une température caniculaire, les deux prétendants au trophée trouveront sur place quelques 130.000 supporters allemands et écossais qui tenteront de hisser leur équipe préférée vers le sacre européen.

Pour les deux équipes, l’objectif sera de redorer le blason du club: les Rangers n’ont rien gagné sur la scène continentale depuis cinquante ans et la Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe en 1972, et l’Eintracht n’a plus été sacrée en Europe depuis sa Coupe de l’UEFA en 1980.

Les “Aigles” germaniques et les “Gers” écossais compteront donc sur leurs fidèles supporters pour toucher du doigt ce nouveau trophée continental.

Plus de 80.000 fans écossais et 50.000 fans allemands sont attendus à Séville jeudi selon les estimations des clubs, et des vols supplémentaires ont même été programmés pour rallier la capitale andalouse.

Seulement 10.000 billets avaient pourtant été mis à la disposition de chacun des deux clubs.

Outre l’exploit historique face au Barça, éliminé en quart de finale au Camp Nou, l’Eintracht a signé une odyssée remplie de rebondissements pour se hisser jusqu’en finale.

Les “Aigles” ont marqué un but à la dernière seconde pour l’emporter àAnvers en septembre. Au Pirée en novembre, ils ont récidivé pour assurer la première place du groupe contre l’Olympiakos.

Et au retour contre le Betis Séville, ils ont égalisé à la 120e minute pour valider leur ticket vers les quarts.

Côté écossais, la route vers Séville a été parsemée de succès majuscules.

Les “Gers” ont notamment éliminé Dortmund (4-2, 2-2) et Leipzig (0-1, 3-1 après prolongation), deux équipes habituées de la C1 qui ont terminé loin devant Francfort (11e) en Bundesliga.

Après avoir interrompu la saison dernière la série de 9 titres du Celtic, les Rangers ont été coupés dans leur élan en novembre par le départ soudain de leur entraîneur Steven Gerrard (remplacé par Giovanni van Bronckhorst), et ont vu leur avance de quatre points fondre en championnat, pour échouer à la deuxième place.

Quel que soit l’issue de la finale de jeudi à Séville, une longue disette de gloire européenne va prendre fin pour les Rangers ou l’Eintracht dont le vainqueur succèdera à Villarreal, détenteur de la C3, et s’offrira un sésame pour la phase de groupes de la prestigieuse Ligue des champions la saison prochaine.