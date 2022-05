DIRECT SPORT – Coupe de Tunisie : la VAR à partir des quarts et la finale à Radès

La technologie de la VAR sera utilisée à partir des quarts de finale de la coupe de Tunisie dont la finale aura lieu au stade Hammadi Agrebi de Radès, a indiqué, lundi, Amine Mougou, président de la commission des compétitions au sein de la Fédération Tunisienne de Football.

Mougou qui s’exprimait lors de l’émission sportive “C Sport+”, sur la chaîne de télévision Attessia, à l’occasion du tirage au sort des premiers tours de la coupe de Tunisie (2021-2022), bâptisée cette année Coupe Farhat Hached, a précisé que les stades devant abriter les quarts de finale doivent être équipés du matériel nécessaire pour l’utilisation de la VAR.

Il a ajouté que le stade de Radès a été choisi pour accueillir la finale vu la symbolique que revêtait la ville de Radès où a vécu le leader syndical et national Farhat Hached avant d’y être assasiné.

Ce tirage au sort des huitièmes de finale a donné lieu à cinq confrontations entre équipes de Ligue 1, dont la principale affiche opposera le Club Africain, finaliste de la dernière édition, à l’Etoile du Sahel.

Le CS Sfaxien, tenant du titre, défendra son bien contre l’ES Metlaoui, tandis que les autres face-à-faces entre équipes de Ligue 1 mettront en lice l’ES Hammam-Sousse et l’AS Réjiche, le CS Chebba face à l’O.Béja, et l’AS Soliman contre l’ES Zarzis.

Par ailleurs, le membre fédéral a indiqué que les joueurs internationaux ne joueront pas ces éliminatoires qui auront lieu entre le 1er et le 13 juin, compte tenu de leurs engagements avec leurs sélections nationales, alors que les équipes de l’élite seront privées de leurs joueurs étrangers au cas où elles héritent d’adversaires appartenant à des divisions inférieures.

Rappelons que les 16 équipes de la Ligue 1 feront leur entrée à partir des seizièmes de finale.

Les autres équipes qualifiées pour ce tour sont : Stade Tunisien, EM Mahdia, CS Msaken et CS Tabarka (Ligue 2) et AS Sebikha, JS Majel Belabbes, Zitouna Chammakh, ES Haffouz, Club Medjez El Beb, AS Marsa, US Carthage, ES Fahs, AS Kasserine, ES Sidi Alouane, ES Krib, US Kélibia ou CS Takelsa (Ligues Régionales).

Voici le tirage au sort

. Seizièmes de finale (1-2 juin) :

Match 1 : US Ben Guerdane – AS Sébikha

Match 2 : US Tataouine – EM Mahdia

Match 3 : Club Medjez El Beb – US Monastir

Match 4 : CS Takelsa – ES Fahs

Match 5 : AS Soliman – ES Zarzis

Match 6 : ES Métlaoui – CS Sfaxien

Match 7 : ES Hammam Sousse – AS Rejiche

Match 8 : JS Majel Belabbes – CS Msaken

Match 9 : Zitouna Chammakh – Espérance de Tunis

Match 10 : CS Hammam-Lif – CS Tabarka

Match 11 : CS Chebba – Olympique de Béja

Match 12 : CA Bizertin – Stade Tunisien

Match 13 : Club Africain – Etoile du Sahel

Match 14 : ES Kérib – AS Kasserine

Match 15 : AS Marsa – US Carthage

Match 16 : ES Haffouz – ES Sidi Alouane

. Huitièmes de finale (6-7 juin) :

Match 17 : Vainqueur (ES Kérib – AS Kasserine) – Vainqueur (AS Marsa – US Carthage)

Match 18 : Vainqueur (ES Hammam Sousse-AS Rejiche) – Vainqueur (C.Medjez El beb-US Monastir)

Match 19 : Vainqueur (US Tataouine-EM Mahdia) – Vainqueur (ES Métlaoui-CS Sfaxien)

Match 20 : Vainqueur (JS Majel Belabbes-CS Msaken) – Vainqueur (Zitouna Chammakh-Espérance de Tunis)

Match 21 : Vainqueur (CS Takelsa-ES Fahs) – Vainqueur (Club Africain-Etoile du Sahel)

Match 22 : Vainqueur (CA Bizertin-Stade Tunisien) – Vainqueur (CS Hammam-Lif-CS Tabarka)

Match 23 : Vainqueur (CS Chebba-O.Béja) – Vainqueur (AS Soliman-ES Zarzis)

Match 24 : Vainqueur (US Ben Guerdane-AS Sébikha) – Vainqueur (ES Haffouz-ES Sidi Alouane)

. Quarts de finale (11-12 juin) :

Quarts 1 : Vainqueur Match 18 – Vainqueur Match 19

Quarts 2 : Vainqueur Match 21 – Vainqueur Match 23

Quarts 3 : Vainqueur Match 20 – Vainqueur Match 17

Quarts 4 : Vainqueur Match 22 – Vainqueur Match 24