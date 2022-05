La météo se stabilisera à partir de la nuit prochaine et le ciel sera peu nuageux sur tout le pays, a indiqué, jeudi aprés-midi, l’INM.

Le vent sera faible à modéré d’une vitesse ne dépassant pas 30 km/h et la mer sera peu agitée.

Les températures varieront, la nuit, entre 15 et 20 ° C sur le nord, le centre et le sud-est et entre 20 et 25 °C dans le reste des régions.