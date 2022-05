Des pluies faibles et locales sont attendues sur le sud-est durant la nuit prochaine, alors que des nuages passagers sont prévus pour le reste des régions, a annoncé mardi, l’INM.

Les températures varieront entre 11° et 15°C au nord et dans les hauteurs et entre 15 et 19 °C pour le reste des régions.

Le vent sera faible à modéré et les activités maritimes sont possibles. La mer sera forte à peu agitée.