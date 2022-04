Tunisie – JORT : Augmentation des salaires dans ces secteurs privés

L’accord d’augmentation des salaires dans le secteur privé dans le cadre de décisions signées par le ministre des Affaires sociales, Malik Zahi, a été publié dans le JORT.

Les augmentations comprennent les salariés des secteurs de l’électricité, de l’électronique, des fonderies, des mines et de la construction électronique.

Les travailleurs des institutions de cosmétiques et de parfums, de l’industrie des pesticides et du nettoyage sont également concernés.

Le ministre a signé d’autres accords, notamment l’accord sectoriel conjoint des équipements agricoles et des agents de génie civil, et l’accord conjoint pour la fabrication de bonbons, biscuits, chocolat et autres rafraîchissements; sans oublier les secteurs des boissons non alcoolisées, les usines de café, les unités de production de lait et les produits laitiers.