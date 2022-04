DIRECT SPORT – LCA (EST-ES Sétif) : L’Espérance pour une place dans le dernier carré

L’Espérance sportive de Tunis accueillera demain vendredi sur la pelouse du stade Hamadi Agrebi de Radès, les algériens du CR Belouizdad dans le cadre du quart de finale retour de la Ligue des champions d’Afrique de football pour tenter de se qualifier pour le dernier carré.

Les protégés de Radhi Jaidi dont l’objectif est d’aller le plus loin dans la plus prestigieuse des compétition africaine de football, sont dans l’obligation de jouer la gagne pour atteindre les demies, après avoir concédé le nul vierge à Alger.

Le seul représentant tunisien dans la compétition aura besoin de tous les attributs du succès dans cette rencontre, notamment, l’efficacité offensive et la concentration en défense pousser ce cap des quarts, marqué lors du match aller par les innombrables occasions perdues.

Le groupe profitera pour ce faire, d’une atmosphère détendue est un moral au beau fixe après avoir terminé la première phase du championnat de la Ligue 1 du football professionnel, en tête du classement du groupe A avec 27 points.

Vendredi soir, les sang et or auront, également, besoin de l’expérience de ses joueurs en compétitions continentales et de leur force de frappe à Radès et en dehors du sol tunisien, en ayant inscrit 12 buts en phase de poules.

Et en prévision de cette soirée ramadanesque qui s’annonce palpitante, la formation tunisoise parachève les derniers préparatifs bien que les contours de la formation rentrante ne semblent pas encore tout à fait définis.

L’on s’attend, éventuellement, à quelques modifications au niveau de cette dernière par rapport au match aller, surtout avec le forfait du marocain Sabir Bougrine, blessé, et qui devrait être remplacé par le libyen Hamdou El Houni.

A noter que l’Espérance de Tunis est en quête d’un 5e sacre après avoir remportés les éditions 1994, 2011, 2018 et 2019.

La confrontation de vendredi soir sera la 7e entre l’Espérance et l’ES Sétifienne.

Les tunisiens s’étaient imposé en trois reprises pour autant de nuls contre une seule défaite.

De leur côté, les coéquipiers du portier Sofien Khedhairia ont fait le déplacement à Tunis avec la conviction d’avoir de grandes chances de surprendre leur adversaire voire arracher le nul et aller aux tirs au but.

Les sétifiens savent pertinemment qu’un but marqué à Tunis est susceptible de changer complètement la donne.

L’ES Sétifienne jouera pour l’occasion son premier match sous la houlette du serbe Darko Novic, après avoir disputé le match aller sous la conduite de Ridha Ben Driss qui assurait l’intérim suite au départ du tunisien Nabil Kouki.

Le match dont le coup d’envoi est prévu vers 22h, sera diriger par l’arbitre marocain Redouane Jiyed.