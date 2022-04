Tunisie : Le Courant populaire propose des mécanismes pour renforcer la démocratie représentative

Le Courant populaire a présenté une série de propositions qu’il considère capables de ” renforcer la démocratie représentative, garantir la participation populaire à la prise de décisions et atteindre la démocratie directe “.

Il s’agit de mécanismes permettant aux citoyens l’exercice du pouvoir, tels que le référendum, le retrait de confiance et les pétitions populaires.

Le secrétaire général du Courant populaire, Zouhaier Hamdi, a expliqué, lundi, dans une déclaration à la TAP, que les élections de 2019 et le paysage politique qui en a découlé ont pousser le parti à penser une nouvelle stratégie de réforme et de restructuration des institutions de l’Etat proposant, dans ce sens d’unifier le pouvoir exécutif et de réviser la loi électorale.

Hamdi considère que la démocratie directe est l’une des principales réformes à entreprendre afin de faire participer le peuple au le processus politique et la prise de décisions.

Selon le document publié par le Courant populaire, le parti appelle à l’adoption de mécanismes constitutionnels d’accompagnement. il s’agit, notamment, d’élargir les domaines du référendum.

Il propose à ce propos de soumettre des questions d’intérêt national à un référendum populaire initié par le président de la République ou par des députés.

Parmi ces mécanismes, le Courant populaire cite le retrait de confiance au président de la République comme au parlement ainsi que la possibilité pour le peuple de dicter au parlement son ordre du jour

il a tenu à préciser, toutefois, que tous ces mécanismes de contrôle, en vigueur dans des pays comme la suisse et le Venezuela doivent être fixés par des conditions strictes afin d’éviter leur manipulation ou leur utilisation excessive de manière à compromettre la stabilité du pays.