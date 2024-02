En raison des arrêts répétés : Les agents de la collecte des impôts et des finances manifestent

Le secrétaire général de l’Union générale de la planification et des finances, Abdallah Al-gamoudi, a déclaré aujourd’hui, mardi, que “les fonctionnaires de l’administration des grandes entreprises tiendront des sit-ins les 26, 27 et 28 février courant devant le lieu de travail pendant deux heures de huit heures et demie à dix heures et demie du matin”.

Al-Qamoudi a souligné, dans une déclaration à la radio Jawhara FM, que ces arrêts sont motivés par “l’état de tension que connaît le secteur de la collecte des impôts et des recouvrements, en particulier les agents des services extérieurs des performances dans la région de Tunis, et la croissance du sentiment de frustration et d’épuisement en raison des arrestations et des convocations répétées devant les autorités de sécurité et judiciaires lors de l’exercice de leurs fonctions professionnelles”.

Al-Gamoudi a confirmé que “le syndicat a tenu des séances avec le ministère des Finances pour examiner la question, mais les cas d’arrestations se sont multipliés avec différents collègues dans la République”, qualifiant ces traitements de “pression et de démoralisation des agents”. Il a également appelé le ministère des Finances à fournir “le minimum de garanties légales pour protéger les agents pendant l’exercice de leurs fonctions”.