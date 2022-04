DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Pluies éparses sur le sud-est

Le temps sera marqué, cette nuit, par des pluies éparses sur le sud-est et le ciel sera dégagé sur le reste des régions.

L’intensité des vents se poursuivra près des côtes et Les bulletins d’alerte restent de mise pour les activités de navigation et de pêche, selon l”Institut national de météorologie. La mer sera très agitée à agitée.

Le temps seront plutôt froid et les températures seront comprises entre 10 et 14 degrés dans le nord et le centre, atteindront 8 degrés dans les hauteurs et évolueront entre 15 et 19 degrés dans le sud.