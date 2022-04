Grève des distributeurs des produits pétroliers : La Chambre syndicale s’explique

La chambre syndicale des sociétés de distribution de produits pétroliers a exprimé son regret quant aux perturbations et à l’embouteillage dans les stations de service causée par la grève de deux jours entamée par les distributeurs privés à partir du 15 avril 2022. Cette grève est décidée par la Fédération générale du pétrole et des produits chimiques relevant de l’UGTT.

“Les sociétés concernées ont déployé tous les efforts pour répondre aux besoins des citoyens et des entreprises économiques”, a affirmé la chambre, vendredi, dans un communiqué, rappelant l’accord sur les majorations salariales et les primes dans les secteurs soumis à des conventions sectorielles mixtes au titre des années 2022-2023-2024, conclu le 1er avril 2022, entre l’ UGTT et l’UTICA.

La grève du 15 et 16 avril 2022 vient revendiquer une majoration salariale qui n’est pas stipulée par l’accord en question, reconnait la chambre, réitérant son respect des engagements entre les deux centrales patronale et syndicale.

La chambre est en train de négocier, toutefois, un ajustement de la marge de bénéficie puisque dans la filière de la distribution du pétrole (en gros et en détail) , l’administration doit décider du prix de vente et aussi fixer la marge bénéficiaire. “Le dialogue reste ouvert avec les autorités de tutelle pour parvenir à un accord concernant cet ajustement”, a tenu à préciser la chambre dans son communiqué.

La fédération générale du pétrole et des produits chimiques a décidé de maintenir la grève de deux jours les vendredi et samedi, 15 et 16 Avril, dans quatre sociétés privées d’hydrocarbures, après l’échec de la séance de réconciliation tenue, hier jeudi, au siège de l’inspection générale du travail.

Dans une déclaration à la TAP, le Secrétaire Général de la fédération, Selouan Semiri, a indiqué “qu’aucun accord n’a été trouvé pendant la séance de réconciliation, entre la fédération générale du pétrole et des produits chimiques, et les quatre entreprises de carburant pour la majoration salariale au titre de l’année 2021?.

Il a ajouté que les représentants des sociétés privées de distribution des hydrocarbures ont conditionné les majorations salariales, à l’approbation du ministère de l’Industrie, de l’Energie et des Mines, de l’augmentation de leur marge bénéficiaire au titre de la vente des hydrocarbures.

Bien que le ministère de l’Industrie se soit engagé auprès de ces sociétés à discuter ce sujet dans le cadre de la commission technique qui se tiendra la semaine prochaine, ils se sont attachés à obtenir un engagement direct hier même pour la hausse de la marge des bénéfices.

Les ministères de l’Industrie et du Commerce avaient décidé hier, jeudi, une augmentation substantielle du prix de l’essence à la pompe, suite à la persistance de la crise mondiale, aux pressions sur le marché de l’énergie et pour garantir une régularité de l’approvisionnement du marché local. Laquelle augmentation a été critiquée, étant au-dessus de ce que prévoit la loi des finances pour l’exercice 2022.