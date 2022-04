DIRECT SANTÉ – Coronavirus : L’OMS alerte contre les nouveaux variants

Avec le développement continu de la Covid-19, les variants qui en résultent ne peuvent pas être négligés, déclare l’OMS, avertissant que le faible nombre de cas et de décès ne signifie pas nécessairement que « les risques sont plus faibles ».

La semaine dernière, le nombre de décès liés au coronavirus a été le plus faible depuis les premiers jours de la pandémie, mais certains pays continuent de connaître des hausses des contaminations dans le secteur de la santé.

« Notre capacité à surveiller les tendances est menacée car les tests ont été considérablement réduits », a déclaré le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, cité par le site d’information de l’ONU.

Il réitère sur le fait que des taux plus élevés de tests et de séquençage sont nécessaires pour que les scientifiques puissent suivre les variants actuels et identifier de nouvelles variations lorsqu’elles apparaissent, ajoutant: « À l’heure actuelle, il existe un certain nombre de sous-variants d’Omicron que nous suivons de près ».

« Il y a moins de 200 séquences disponibles jusqu’à présent et nous nous attendons à ce que cela change … Nous suivons le virus de près pour voir s’il y a eu une augmentation de la détection des cas, mais nous n’avons vu aucun changement dans l’épidémiologie (de ce virus) ou sa gravité ».