Tunisie : Kaïs Saïed évoque les relations bilatérales et la conjoncture internationale avec l’envoyé spécial de Macron

Le président de la République, Kaïs Saïed, s’est entretenu, mardi, au Palais de Carthage, avec l’envoyé spécial du président français Emmanuel Macron, Gilles Kepel.

Les deux parties ont échangé les vues sur nombre de questions liées à la situation générale dans la région et dans le monde à la lumière des transformations effrénées et les crises récurrentes et leurs impacts à l’échelle régionale et internationale, lit-on d’un communiqué de la Présidence de la République.

Les deux parties ont, également, discuté des solides relations d’amitié et de coopération fructueuse liant la Tunisie et la France.

Selon le même communiqué, la Présidence de la République a souligné que la rencontre était une occasion renouvelée d’affirmer la foi commune dans les valeurs de liberté, de démocratie et de préservation des droits de l’homme.

Dans une déclaration, publié sur le site de la Présidence de la République, Gilles Kepel a affirmé avoir évoqué lors de l’entrevue : ” les relations bilatérales entre la Tunisie et la France, notamment à la lumière d’une situation internationale incertaine qui nécessite la mise sur pied d’une grande vision définissant les relations internationales et la situation politique à la lumière des échéances à venir dans les deux pays.”