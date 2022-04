Tunisie : Le président de la République reçoit une délégation d’eurodéputés

Les questions liées au dialogue national et aux échéances à venir ont été au centre d’une réunion tenue, lundi, au Palais de Carthage, entre le président Kaïs Saïed et une délégation de parlementaires européens.

Le président Saïed a passé en revue les raisons sous-tendant les mesures et les dispositions décrétées depuis le 25 juillet 2021, réaffirmant son souci de mettre fin à cette période exceptionnelle à travers la concrétisation des mesures annoncées, indique la présidence dans un communiqué.

Le président de la République a, par ailleurs, assuré aux eurodéputés que “le dialogue national a déjà démarré et qu’il s’appuiera sur les résultats de la consultation électronique, afin de préparer au mieux l’organisation du référendum et la tenue d’élections législatives libres et intègres sous la supervision de l’Instance supérieure indépendante pour les élections.”

Aussi, le chef de l’Etat a affirmé son attachement à préserver l’unité et la continuité de l’Etat tunisien, à garantir sa souveraineté et l’indépendance de sa décision nationale, et à contrer les tentatives venant de l’intérieur et visant à y porter atteinte ou à contourner la volonté du peuple tunisien.

Il a, également, souligné sa ferme volonté de consolider le respect des droits de l’Homme, de préserver les libertés et de construire un Etat démocratique juste et fort qui offre toutes les garanties au peuple tunisien pour qu’il puisse exprimer librement ses opinions et ses aspirations, ajoute le communiqué.

Au cours de cette rencontre, l’accent a été, en outre, mis sur la volonté commune de renforcer les liens solides qui unissent la Tunisie à l’Union européenne sur la base des valeurs et des intérêts communs.

Selon un communiqué de la Délégation de l’Union européenne en Tunisie, publié la semaine dernière, une délégation du Parlement européen effectuera une visite en Tunisie du 11 au 13 avril. Elle comprendra Michael Gahler (Parti Populaire Européen/Allemagne), chef de la délégation et rapporteur permanent pour la Tunisie au sein de la commission des affaires étrangères, Javier Nart (Renew Europe, Espagne), Jakop Dalunde (Verts/ALE, Suède) et Andrea Cozzolino (Alliance progressiste des socialistes et démocrates, Italie), président de la délégation du Parlement européen pour les relations avec les pays du Maghreb.