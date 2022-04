La Cité des sciences à Tunis publiera 16 brochures scientifiques destinées aux collégiens et lycéens en 2022 et 2023

En vertu d’une convention signée jeudi 7 avril 2022, avec une maison d’éditions tunisienne, la Cité des sciences à Tunis (CST) publiera 16 brochures scientifiques en 2022 et 2023. C’est ce qu’a fait savoir, le 8 courant, Najoua Babay, directrice scientifique à la CST.

Destinées essentiellement aux collégiens et aux lycéens, ces brochures auront un contenu riche et diversifié et seront disponibles en version papier et en version numérique, a-t-elle expliqué..

“L’objectif est de présenter aux collégiens et aux lycéens des informations scientifiques actualisées, simplifiées et faciles à assimiler”, a-t-elle ajouté.