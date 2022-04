Le Daily Mail a confirmé qu’environ 450 gigaoctets de données sur l’ordinateur portable « infâme » du fils du président américain Hunter Biden ont été supprimés, dont 80 000 photos et vidéos.

Selon le journal, la personne qui a distribué des copies du disque dur de Hunter Biden à plusieurs destinataires, Jacques Maxi, a réussi à fuir en Suisse par crainte de représailles de la part de l’administration Biden.

Au cours des deux dernières semaines, selon le Daily Mail, Maxi s’est caché à Zurich, où il a travaillé avec des experts en informatique pour extraire plus de données de l’«ordinateur portable ».

Maxi a fourni des copies et des documents provenant du disque dur au Washington Post et au New York Times, ainsi qu’au sénateur Chuck Grassley en tant que républicain éminent du Sénat.

Le Daily Mail a cité Maxi disant que lui et ses collègues ont trouvé « 450 gigaoctets de matériel supprimé », y compris 80 000 photos, vidéos et plus de 120 000 courriels archivés, indiquant qu’il prévoyait de publier les données en ligne dans les prochaines semaines.

L’ordinateur portable de Hunter Biden contient des preuves d’activités criminelles évidentes du fils du président et de ses associés, comme le trafic de drogue et la prostitution.

Après avoir contacté le Daily Mail au sujet de son ordinateur portable l’année dernière, des voitures SUV noires des forces de l’ordre se sont postées devant son domicile, et ses amis, d’anciens agents du renseignement américain qui ont reçu des copies de disque dur, lui ont dit qu’ils avaient également reçu des appels « inhabituels », a déclaré Maxi.

Selon le New York Times, les fichiers de l’ordinateur portable font maintenant partie des preuves du procès de Hunter Biden pour fraude fiscale présumée, blanchiment d’argent et formation illégale de lobbyistes étrangers.