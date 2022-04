DIRECT SPORT – Mondial 2022 : les Emirats sont en mesure de franchir ce premier cap (Noureddine Boufallagha)

L’entraineur Tunisien Noureddine Boufallagha, membre du staff technique élargi de la sélection des Emirats Arabes Unis de football, chargé du suivi et de l’évaluation, a estimé que le premier match barrage de qualification à la Coupe du Monde face à l’Australie le 7 juinjuin au Qatar, devrait être équilibré.

Il a indiqué dans une déclaration à l’Agence TAP, que la sélection émiratie a bien progressé grâce à la présence de jeunes nouveaux joueurs talentueux qui ont apporté le plus comme Harab Souhaiel et Mohamed Abbes aux cotés du buteur Ali Mabkhout et autres joueurs expérimentés Walid Abbes, Mohamed Marzouk, Bandat Al Ahbabi et le gardien Khaled Aissa.

“Contrairement aux Emiratis habitués aux fortes chaleurs, ce sera un handicap pour la sélection australienne qui est en plus, en pleine phase de reconstruction après le départ de la plupart de ses joueurs expérimentés”, a-t-il estimé rappelant que lors des qualifications, les Australiens ont concédé deux défaites devant le Japon et l’Arabie Saoudite et fait match nul avec Oman.

Les Emirats Arabes Unis sont en mesure de franchir avec succès ce premier match mais pour la dernière étape (13 ou 14 juin toujours au Qatar), ils retrouveront le Pérou un adversaire difficile, selon lui.

L’équipe rappelle-t-on, s’était qualifiée pour les barrages après une victoire historique sur la Corée du Sud (1-0)

Grâce à ce succès, les Emiratis, qui étaient dans l’obligation de s’imposer pour décrocher la troisième place du groupe A, ont doublé l’Irak qui jouait également sa qualification mais n’a pas pu faire mieux qu’un résultat nul (1-1) en Syrie.

Le vainqueur final rappelle-ton, rejoindra le groupe D formé de la Tunisie, de la France et du Danemark.

Noureddine Boufallagha a entrainé plusieurs clubs en Tunisie et à l’étranger, notamment Arabie Saoudite, Oman et Emirats Arabes Unis.

Il a également travaillé au centre de formation des jeunes du Paris Saint-Germain et de l’Espérance Sportive de Tunis et été aussi chargé du suivi et de la détection des jeunes talent tunisiens à l’étranger. Il détient un doctorat en sciences de la psychologie du sport