DIRECT SPORT – LCA (Quarts de finale) : Résultats du tirage au sort

Résultats du tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique de football, effectué mercredi, au siège de la CAF au Caire:

Quarts de finale :

Al Ahly (Egypte) Vs Raja Casablanca (Maroc)

ES Sétif (Algérie) Vs Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

Chabab Riadhi Belouizdad (Algérie) Vs Wydad Casablanca (Maroc)

Petro Atlético (Angola) Vs Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

Demi-finales :

Demi-finale 1 : Vainqueur Al Ahly (Egypte)-Raja Casablanca (Maroc)] VS Vainqueur ES Sétif (Algérie) – Espérance Sportive de Tunis (Tunisie)

Demi-finale 2 : Vainqueur Petro Atlético (Angola) – Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud) Vs Vainqueur Chabab Riadhi Belouizdad (Algérie) – Wydad Casablanca (Maroc)