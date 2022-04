DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Vent fort prés des côtes et sur le sud

Un vent fort de secteur Est soufflera prés des côtes et sur le sud où il sera accompagné de phénomènes de sables ce qui réduira la visibilité horizontale. Le vent sera modéré à relativement fort sur le reste des régions.

La mer sera très agitée à houleuse dans le nord et les bulletins d’alerte restent de vigueur pour les activités de navigation et de pêche.

Une augmentation des températures est prévue et les maximales se situeront à 14 °C sur les hauteurs, seront comprises entre 17 et 21 °C dans le nord et le centre et entre 20 et 32 °C dans le sud et atteindront 37 °C dans l’extreme sud avec vent de sirocco.

Le ciel sera peu nuageux sur la plupart des régions à densément nuageux avec possibilité de pluies faibles sur le nord et le centre. Temps partiellement nuageux sur le sud.