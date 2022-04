Tunisie : Kais Saied reçoit les membres du bureau exécutif de l’UGTT

Le secrétaire général de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT), Noureddine Taboubi, a annoncé qu’il était convenu avec le président de la République Kais Saied d’adopter une approche participative dans l’élaboration des perspectives et de l’avenir de la Tunisie dans la prochaine étape.

Dans une déclaration aux médias à l’issue d’une réunion du président de la République avec des membres du bureau exécutif de l’UGTT, Taboubi a déclaré : ” La participation sera établie avec les forces civiles et politiques qui se croisent dans leurs idées et aspirent à construire la Tunisie de demain avec tout espoir et ambition.”

Pour sa part, Kais Saied a indiqué, selon un communiqué à la Présidence de la République, que “le dialogue sera basé sur les résultats de la consultation nationale “, notant que la réunion de ce vendredi est la preuve que les solutions n’émaneront pas d’une seule et unique partie, mais seront plutôt basées sur un dialogue qui ne peut pas être mené avec ceux qui ont pillé les capacités du peuple et qui le font toujours. ”

Le président de la République a rappelé les constantes incontournables à savoir le rôle économique et social de l’Etat, ” car les services publics ne sont pas soumis à des mesures de profits et pertes ” a-t-il indiqué .