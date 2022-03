Le Parti national tunisien “disposé à participer à toutes les étapes du dialogue national”

Le Parti national tunisien a souligné son entière disposition à participer à toutes les étapes du dialogue entre le président de la République et les composantes de la société civile et les organisations nationales, afin d’entreprendre les réformes nécessaires et participer à l’élaboration du nouveau régime politique.

Le parti a fait part, mercredi, dans une déclaration faite à l’issue de la réunion de son Congrès national restreint, de son optimisme quant à une “sortie de la crise politique et économique qu’a connue la Tunisie cette dernière décennie”.

Cela est possible, a-t-il estimé, “en faisant passer l’intérêt suprême du pays au dessus de toute autre considération et en bénéficiant du soutien des pays frères et amis”.

Le président de la République, Kaïs Saïed, avait déclaré, dimanche soir, que le dialogue national aura lieu après l’examen des résultats de la Consultation nationale.