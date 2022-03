Guerre en Ukraine : vers une crise alimentaire mondiale ?

Conséquence de la guerre en Ukraine, le monde est confronté à une potentielle crise alimentaire. L’UE veut doper sa production agricole pour amortir le choc.

Conséquence de la guerre en Ukraine, le monde est confronté à une potentielle crise alimentaire. L’Ukraine et la Russie étaient jusque-là deux exportateurs majeurs de céréales, ais le conflit a entraîné une flambée des prix et menace l’approvisionnement mondial en cultures de base comme le blé et le maïs par exemple. Mais comment “Comment l’Ukraine peut-elle continuer à semer sous les bombardements russes ?”, interrogeait récemment le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, et quand bien même pourrait-elle le faire, quelle serait aujourd’hui la solution pour exporter ?

“Nos ports maritimes représentaient les principales voies de livraison des récoltes et des céréales. Actuellement, ils sont partiellement ou (complètement) détruits. Il y a quelques heures, le port céréalier de Mykolayiv a été détruit par les bombes russes. Nous avions une très grande capacité de stockage là-bas, tout a été détruit“, a expliqué Roman Leshchenko, le ministre ukrainien de l’Agriculture, aux membres du Parlement européen.

Source : Euronews