Tunisie : L’ANSI offre aux internautes la possibilité de s’abonner à sa base de courriers électroniques

L’Agence nationale pour la sécurité informatique (ANSI) offre, à tous les utilisateurs de réseaux de l’information et d’Internet, la possibilité de s’abonner instantanément et gratuitement à sa base de courriers électroniques, pour recevoir les nouveautés dans le domaine de la sécurité informatique, à un moment où le ministère des Technologies de la communication a mis en garde contre les cyber-attaques possibles au niveau national.

Les internautes, parmi les utilisateurs ordinaires et professionnels, pourront, ainsi, avoir une idée sur les nouveautés en matière de sécurité informatique et les moyens disponibles pour prévenir et se protéger contre d’éventuels risques cybernétiques.Ils pourront également prendre connaissance de cycles de formation organisés par les différents bureaux de formation, dans le domaine de la sécurité informatique.

Pour ce faire, il suffit d’envoyer un e-mail sur l’adresse électronique : Abonnement@ansi.tn Pour rappel, le ministère des Technologies de la communication avait mis en garde, le 24 mars 2022, contre les risques de cyber-attaques et les éventuels dangers électroniques dans l’espace cybernétique national, face à la montée des tensions à travers le monde durant cette période.

Ces attaques visent les entreprises économiques et financières, et les édifices vitaux, ce qui pourrait provoquer la détérioration de l’infrastructure, le blocage d’activités économiques et la perturbation de services destinés aux citoyens. Créée en 2004, l’ANSI est un organisme national qui œuvre à développer un climat de confiance des technologies de l’information pour rassurer les utilisateurs, l’état et les investisseurs et protéger les citoyens et les biens publics et privés contre toute menace cybernétique.