Siliana : Des passagers en colère

L’absence totale, dimanche, de voitures de louage assurant le transport entre les gouvernorats à la station de Transport terrestre de la ville de Siliana a provoqué la colère d’un grand nombre de passagers qui ont afflué vers la station, en cette fin de vacances de printemps.

Certains étudiants ont exprimé à l’agence TAP, leur frustration d’avoir patienté de longues heures sans pouvoir trouvé un moyen de transport vers Tunis, Kairouan ou Monastir, soulignant que cette situation est devenue récurrente sans que les autorités concernées de prennent la peine de trouver une solution.

Ils ont souligné qu’ils seront obligés de payer des frais supplémentaires pour pouvoir se déplacer vers leurs destinations à travers des moyens de transport parallèles.

Une passagère qui devait se diriger vers Tunis a assuré à TAP que l’absence des moyens de transport est devenue un cauchemar pour les habitants de la région à chaque occasion et même durant les jours ordinaires à cause de l’indisponibilité des voitures de louage assurant les liaisons internes ou celles assurant les grandes lignes. Elle a appelé les services de la société régionale de transport de Siliana à acquérir des bus et à programmer de nouvelles dessertes pour désenclaver la région et faciliter les déplacements vers les autres régions.

De son côté, Hamed Zoghlami, propriétaire d’une voiture de louage a affirmé que l’absence des voitures de louage (trait rouge) est essentiellement due à la grande affluence des passagers lors de pareilles occasions et c’est ce qui explique les longues heures d’attente.

Une source de la filiale régionale de l’Agence technique des transports terrestres, ayant préféré garder l’anonymat, a affirmé l’absence de liaisons de bus entre le gouvernorat de Siliana et les gouvernorats de Nabeul, Kasserine et Sousse.