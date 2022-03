Tunisie : les agents de la STEG en grève

Les agents de la Société tunisienne d’électricité et de gaz (STEG) entament une grève de deux jours, mercredi et jeudi 23 et 24 mars 2022.

La grève intervient dans le contexte de l’échec du processus de négociation, dont le dernier en date a été la session de réconciliation qui a réuni aujourd’hui la fédération générale de l’électricité et du gaz avec des représentants du gouvernement.

L’un des points les plus importants est le transfert et la connexion de l’électricité produite par le secteur privé via le réseau public.