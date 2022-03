Tunisie : Municipales partielles à Sakiet Ezzit, Chihia, Kalâa Kebira, Tabarka et Azmour les 26 et 27 mars

Les élections municipales partielles dans les communes de Sakiet Ezzit et Chihia (gouvernorat de Sfax), Kalâa Kebira (Sousse), Tabarka (Jendouba) et Azmour (Nabeul) se tiendront les samedi 26 et dimanche 27 mars courant, annonce mardi la Haute Autorité Indépendante pour les Elections (ISIE).

Le samedi sera consacré au vote des militaires et des forces de sécurité intérieure, et le dimanche à celui des civils, précise le communiqué de l’ISIE.

Les municipales partielles de Tabarka, Azmour, Kalâa Kebira et Sakiet Ezzit devaient se tenir les 15 et 16 janvier, tandis que celles de Chihia étaient prévues les 29 et 30 janvier.

La Commission électorale avait suspendu le calendrier des municipales partielles en raison de la situation sanitaire, conformément aux décisions rendues par la Présidence du gouvernement au terme du conseil ministériel du 12 janvier.