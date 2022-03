DIRECT SANTÉ – Coronavirus : La France lève les restrictions à partir du lundi 14 mars 2022

Le gouvernement français s’apprête à lever lundi 14 mars 2022 l’essentiel des restrictions anti-Covid, suivant l’exemple d’autres pays européens malgré de premiers signes de reprise de l’épidémie, a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal.

Le pass vaccinal, qui impose d’être vacciné contre le Covid19 pour accéder à de nombreux lieux, sera levé.

Le masque ne sera plus obligatoire, à l’exception des transports et les établissements de santé. Cet allègement concerne notamment les écoles, les commerces et les entreprises, qui garderont le choix de l’imposer ou non à leurs employés.

Les cinémas, restaurants ou musées n’étaient déjà plus soumis à cette obligation depuis fin février.