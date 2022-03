DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Ciel nuageux avec chute de pluies éparses

Le ciel sera nuageux, samedi, avec chute de pluies éparses sur le nord et le centre, et localement sur le sud. Les précipitations seront temporairement orageuses et parfois abondantes, l’après-midi et le soir, avec des chutes de grêle par endroits.

Les températures seront en légère baisse et les maximales varieront entre 14 et 18 degrés au nord et dans les hauteurs et entre 18 et 22 degrés dans le reste de régions.

Elles atteindront les 25 degrés au sud-est.Le vent soufflera fort de secteur sud avec une vitesse variant entre 40 et 60 degrés, près de cotes, lors de l’apparition de cellules orageuses.

Il soufflera faible à modéré sur le reste de régions.La mer sera très agitée à agitée au niveau de Golfe de Gabès.