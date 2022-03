Tunisie : Six ans après l’épopée de Ben Guerdane

La Tunisie célèbre ce lundi 7 mars 2022 le sixième anniversaire de l’épopée de Ben Guerdane.

Le 7 mars 2016, un certain nombre de terroristes de l’Etat islamique ont tenté d’occuper la ville de Ben Guerdane et de la transformer en un émirat de l’Etat islamique.

La ville de Ben Guerdane, gouvernorat de Médenine, a été attaquée du 2 au 10 mars 2016, dans le but de la contrôler par un certain nombre de terroristes, mais la bataille entre eux et les forces de sécurité et l’armée a eu lieu le 7 mars 2016.

Les affrontements ont entraîné la mort d’un grand nombre de terroristes et des civils, militaires et sécuritaires sont tombés en martyrs.