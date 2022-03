DIRECT SPORT – Espagne : le FC Barcelone l’emporte sur le fil 2-1 à Elche

Le FC Barcelone a dominé Elche 2-1 sur le fil dimanche lors de la 27e journée de Liga et monte provisoirement sur le podium devant le Betis Séville.

Les Catalans ont encaissé un but de Fidel juste avant la pause (44e) sur une frappe croisée du gauche consécutive à une passe en retrait ratée de Pedri, mais ont égalisé grâce à un but opportuniste de Ferran Torres (61e) et ont pris les devants à la 84e sur un pénalty transformé par Memphis Depay après une main d’Antonio Barragan dans la surface, dans une fin de match électrique.

De son côté, l’Atlético Madrid a surclassé le Betis Séville (3-1) et s’est hissé à la 4e place (48 pts), deux points devant son adversaire du soir et à égalité avec le FC Barcelone.

Les Colchoneros ont marqué un but express dès la 2e minute grâce à Joao Felix et se sont fait rejoindre juste avant la pause (45e+6) sur une superbe reprise du gauche de Cristian Tello. Mais ils ont réussi à arracher la victoire grâce à un nouveau but du joyau portugais, servi par Marcos Llorente à la 61e, puis un ultime but signé Thomas Lemar à la conclusion d’un superbe travail d’Antoine Griezmann sur l’aile droite (80e).

Vendredi 4 mars

Alavés – Séville FC 0 – 0

Samedi 5 mars

Osasuna – Villarreal 1 – 0

Espanyol Barcelone – Getafe 2 – 0

Valence – Grenade 3 – 1

Real Madrid – Real Sociedad 4 – 1

Dimanche 6 mars

Cadix – Rayo Vallecano 2 – 0

Elche – FC Barcelone 1 – 2

Celta Vigo – Majorque 4 – 3

Betis Séville – Atlético Madrid 1 – 3

Lundi 7 mars (en heures tunisiennes)

(21h00) Athletic Bilbao – Levante

Classement: Pts J

1. Real Madrid 63 27

2. Séville FC 55 27

3. FC Barcelone 48 26

4. Atlético Madrid 48 27

5. Betis Séville 46 27

…