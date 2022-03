La Tunisie a rapatrié 75% de ses ressortissants résidents en Ukraine depuis le lancement de ces opérations de de rapatriement entamées après l’invasion de l’Ukraine par les troupes russes, dans la nuit du 23 au 24 février 2022, a indiqué le président de l’association des Tunisiens d’Ukraine, Tarek Aloui à la TAP.Entre 20 et 25% des ressortissants tunisiens sont toujours bloqués dans les terres ukrainiennes et vivent une situation difficile à cause des bombardements et du manque d’approvisionnement, a-t-il développé.

Les opérations de rapatriement à partir de l’Ukraine rencontrent actuellement plusieurs difficultés a encore fait savoir Aloui, relevant que les autorités ukrainiennes ont tenté d’ouvrir des ponts aériens à partir de la ville de Marioupol mais les bombardements russes les ont obligé de se rétracter. D’après le président de l’Association, 700 étudiants tunisiens ont été jusqu’à maintenant rapatriés.