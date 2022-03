DIRECT MÉTÉO – Pluviométrie : Plusieurs gouvernorats arrosés durant les dernières 24 heures

Les précipitations enregistrées durant les 24 dernières heures ont concerné 16 gouvernorats sur 24 à des quantités variant de faibles à moyennes, selon le bulletin sur la pluviométrie publié, dimanche, par l’Institut national de la météorologie.

Les gouvernorats les plus arrosés ont été ceux de Monastir, Béjà, Bizerte, Sfax, Nabeul, le kef et Jendouba.

A Béjà, 20 mm ont enregistrés à Teboursek, 9 mm à Nefza, 8 mm à Testour, 6 mm à Béjà-Station et Amdoune, 4 mm à Thibar, 3 mm à Béjà Sud et 2 mm à Goubellat.

A Jendouba, les quantités de pluies ont atteint 21 mm à Ain Drahem et 10 mm à Tabarka.

A Monastir, les quantités de pluies ont atteint 13 à Mootamar, 6 mm à Sahline, 4 mm à Jammel et Zeramdine, 3 mm à Bembla, Monastir et Ouerdanine, 2 mm à Kssibet Madiouni, Ksar Hlel, Sayada-Lamta-Bouhjar et Beni Hassen et 1 mm à Moknine et Téboulba.

Plusieurs régions de Bizerte ont par ailleurs été concernées par les dernières précipitations à l’instar d’Utique (8 mm), Sejnane (8 mm), Joumine (6 mm), Menzel Bourguiba (5mm), Mateur (4 mm), Tinja (4 mm) et Bizerte (3 mm).

A Sfax, les pluies des dernières 24 heures se sont abattues sur Gremda (11 mm), Ramla et Sakiet Dayer (9 mm), Saltania (8 mm), Sfax l’aéroport et Agareb (7 mm), Al Ghriba (6 mm), Sfax ville (5 mm), Skhira et Agarba (4 mm), Thyna (3 mm), El Amra et Mahres (2 mm).

A Kasserine les services de l’INM ont recensé 10 mm à Thala, 7 mm à Sbiba et Laayoun, 5 mm à Kasserine nord et 4 mm à Kasserine sud.

Dans le gouvernorat de Gabès, la pluviométrie la plus importante a été enregistrée à Menzel Habib (13 mm), contre 2 mm à Gabès et Métouia et 1 mm à El Hama et Gabès Sud.

A Nabeul, 16 mm ont été enregistrés à Bouargoub, 8 mm à Grombalia, 6 mm à Nabeul, 5 mm à Dar Chaabene, 3 mm à Menzel Bouzalfa, 2 mm à Soliman et Beni Khiar et 1 mm à Korba.

Au kef, plusieurs régions ont été arrosées. Il s’agit surtout de Neber, Jrissa et Touiref (3 mm), El Ksour, Dahmani et l’Oued Mallegue (2 mm), le kef-Station, Seres, Kef-ville et Sakiet Sidi Youssef (1 mm).

A Mahdia, 7 mm ont été enregistrés à Chebba, 4 mm à Sidi Alouane, Boumardès et Ksour Essef, 2 mm à Souassi et 1 mm à Mahdia-Port.

Des quantités variables ont par ailleurs été enregistrées à Tunis Carthage (Tunis) ( 6 mm), Siliana (1 mm), Enfidha (Sousse) (2 mm), Gafsa (1 mm), Sidi Bouzid ( 8 mm) et Zaghouan ( 1 mm).