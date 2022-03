Tunisie – STEG : Une coupure d’électricité, dimanche 6 mars 2022 à Sousse, Monastir, Sfax et Sidi Bouzid

Une coupure d’électricité aura lieu, dimanche 6 mars 2022, de 8h du matin jusqu’à 15h, dans plusieurs zones des gouvernorats de Sousse, Monastir, Sfax et Sidi Bouzid, et ce en raison de travaux de maintenance des réseaux électriques programmés par la STEG, a annoncé, samedi, la société.

Les zones concernées dans le gouvernorat de Sousse, sont Sousse ville (Bir Chebak, Route El Zaouia, El Aouinette, la cité populaire, la Zone industrielle Sidi Abdelhamid), Ezzaouia (Route El Menzel, El Harik), El Ksiba (Cité SNIT).

Dans le gouvernorat de Monastir, cette coupure concernera la ville de Monastir (prés du Golf Palm Links Route de Sousse, la cité résidentielle et commerciale Jinene du Centre, la cité résidentielle derrière l’hôtel Liberté), Zeramdine et Bembla (Avenue Habib Bourguiba, Rue de Jendouba, Route de Sfax, Route du Stade municipal, Route Ras El Marj et toute la ville Masdour).

A Sfax la coupure aura lieu au niveau de la Route de Tunis (Impasse Chichma, impasse Taktak), la route de Tazarka, la région du vieux port et la Rue Mongi Bali.

Dans le gouvernorat de Sidi Bouzid, les zones concernées sont Kotrana et Fayedh de la délégation de Sidi Bouzid Est, les délégations d’Ouled Hafouz et Saida et les régions Esdakia, Om El Adham, Barraka et Zaafria de la délégation de Sidi Bouzid Ouest.

La STEG a fait savoir que le rétablissement de l’électricité se fera progressivement en fonction de l’avancement des travaux et sans avis préalable.