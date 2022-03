Nouveau vol de rapatriement des Tunisiens bloqués en Ukraine

Un nouveau vol visant à évacuer les membres de la communauté tunisienne bloqués en Ukraine est prévu, ce dimanche après-midi, annonce le ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.

Le vol sera assuré par la compagnie nationale Tunisair, via l’aéroport international de Bucarest (Roumanie) et l’aéroport international de Cracovie (Pologne), ajoute le département dans un communiqué.

Le ministère appelle les membres de la communauté ayant débarqué en Pologne et en Roumanie et qui envisagent de regagner leur partie à prendre attache au plus vite avec les ambassades de Tunisie à Varsovie et à Bucarest afin de vérifier s’ils sont inscrits sur les listes des personnes qui seront évacuées.

Quelque 433 tunisiens bloqués en Ukraine ont été jusque-là évacués via des vols aériens assurés par des appareils civils et militaires en partance de Roumanie et de Pologne.

Le ministère des Affaires étrangères met à la disposition des personnes concernées les numéros de contact suivants :

-Ambassade de Tunisie à Varsovie

+48506753463

+48516645412

-Ambassade de Tunisie à Bucarest

+40759808344

Dimanche dernier, le président de la République Kaïs Saïed a annoncé avoir donné ses instructions pour évacuer des membres de la communauté tunisienne bloqués en Ukraine en renforçant la coordination avec les pays voisins, dont la Russie, la Roumanie et la Pologne. Le président Saïed a tenu ces propos en marge d’une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Othman Jerandi et la cheffe du gouvernement Najla Bouden.