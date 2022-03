Communauté tunisienne en Ukraine : Un nouveau vol de rapatriement sera assuré

Le ministère des Affaires étrangères, de l’Immigration et des Tunisiens à l’étranger a indiqué que dans le cadre des opérations d’évacuation des membres de la communauté tunisienne en Ukraine, un vol était prévu dans la soirée de demain dimanche 6 mars 2022, assuré par la compagnie aérienne nationale, Tunisair, via l’aéroport international de Bucarest (Roumanie) et l’aéroport international de Cracovie (Pologne).

Les tunisiens qui ont été reçus en Pologne et en Roumanie et qui souhaitent retourner dans leur patrie doivent immédiatement communiquer avec nos ambassades à Varsovie et à Bucarest pour s’assurer que leurs noms sont inscrits sur la liste d’évacuation.

Ambassade de Tunisie à Varsovie :

+48506753463

+48516645412

Ambassade Bucarest :

+40759808344