Tunisie : L’avocate et la militante Bochra Bel Haj Hmida décorée des insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur

L’ambassadeur André Parant a remis ce vendredi 25 février 2022, les insignes de Chevalier de la Légion d’Honneur à l’avocate et la militante et l’ancienne députée, Mme Bochra Bel Haj Hmida.

“Avocate, militante pour les droits et libertés individuelles et les droits des femmes, députée, promotrice de la loi de 2017 relative à l’élimination de la violence à l’égard des femmes, ancienne présidente de la Commission des Libertés individuelles et de l’égalité (COLIBE), Mme Bochra Belhaj Hmida incarne le meilleur de la Femme tunisienne : intelligente, libre, engagée et courageuse ! lit on dans un communiqué de l’ambassade de France.