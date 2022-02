Tunisie : Coupure d’électricité dimanche 27 février 2022 dans ces régions

Une coupure d’électricité aura lieu, dimanche 27 février 2022 dans certaines zones à Sousse ville, Monastir et Sidi Bouzid, a fait savoir vendredi, la Société tunisienne de l’électricité et du gaz (STEG) dans un communiqué.

A Sousse ville, la coupure concerner du 8h à 14h, les Cités Erriadh 1 et 2, Etaamir, Ezzahra et Militaire, Rue Abou Hamed Ghazeli, Immeuble Dorra, Souk lahad Sousse, Route Msaken et 5 immeubles dans le lotissement la Caserne ainsi qu El Kalâa Seghira A Monastir, la coupure aura lieu de 8h à 14h à Bembla ( ville El Masdour), Saheline (Sahline route Jammel , Manzel Harb, Manzel Harb route Sahline, et Mosquée Aïssa.

A Sidi Bouzid, la coupure concernera du 13h30 à 16h la zone Labyedh à Jelma .

La reprise de l’alimentation en électricité aura lieu progressivement sans préavis en fonction de l’avancement des travaux qui s’inscrivent dans le cadre du programme périodique de maintenance des réseaux de distribution de l’électricité de la STEG, selon le communiqué.