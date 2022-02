DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Légère hausse des températures

Les températures seront en légère hausse, lundi, 14 février 2022. Les maximales seront comprises entre 17 et 22 degrés, se situeront à 15 degrés sur les hauteurs et atteindront 25 degrés sur l’extrême sud, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie(INM).Des brumes locales seront observées durant les premières heures de la journée sur les hauteurs et les régions avoisinant les barrages, les forêts et les oueds ce qui provoquera une baisse de la visibilité horizontale.

Le ciel sera nuageux et les nuages seront parfois intenses sur la plupart des régions et le vent soufflera fort, notamment près des côtes Est et au sud, où il provoque des phénomènes de sable et de poussière.La mer sera agitée à l’Est du pays et peu agitée au nord.D’après l’INM, le 14 février 2022, coïncide avec Guerrat El Anz (Froidure de la chèvre) selon le calendrier agricole.

Dans les traditions populaires, Guerret el Anz renvoie à un froid tellement intense qu’on doit mettre les chèvres dans leurs abris pour ne pas les mettre en danger de mort de froid.