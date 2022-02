Tunisie : Des centres de formation pilotes qui forment pour les besoins spécifiques des entreprises

Le ministre de la Formation professionnelle et de l’Emploi assure que son département travaille actuellement sur évoque la mise en place de nouveaux concepts comprenant 16 centres de formation pilotes. Ceux-ci seront réorganisés en vue de répondre aux normes internationales. « Nous voulons instaurer les bonnes pratiques, mais pour ce faire, il faut un système d’information, un tableau de bord. Il faut le digital », explique Nasreddine Nsibi dans un entretien à WMC.

L’objectif du ministère est de «… travailler directement avec les entreprises, voir ce dont elles ont besoin et former en fonction de la demande ».

Ainsi, sur le plan théorique, les jeunes inscrits dans ces centres vont suivre des cursus à la carte, alors que pour la partie pratique, ils s’exerceront dans les entreprises.

Autrement dit et pour question de bon sens, Nsibi souligne que le ministère de la Formation n’investira plus dans les machines, en ce sens que « nos jeunes utilisent celles des entreprises qui doivent être encouragées pour adhérer à nos projets ».

Pour aller plus loin dans cette optique, le ministre a souligné que son département va offrir « des chèques stagiaires aux entreprises qui n’auront pas à assumer les charges de nouvelles recrues ». Et « si les profils les intéressent, elles les recrutent à la fin de la formation et du stage ».

Cette approche va permettre de moduler l’offre du ministère et de lui débarrasser du fardeau des machines acquises après des procédures complexes, désuètes rapidement et qui ne sont plus utiles au bout de 3 ou 4 ans.

« Nous pouvons même proposer aux entreprises des formules telles des appuis financiers pour des investissements dans les nouvelles technologies ou les équipements en échange de formations sur terrain. Tout le monde peut être gagnant. C’est ce que nous essayons de faire aujourd’hui à travers le projet pilote qui englobe 16 centres de formation ».

Lire l’intégralité de l’interview de Nasreddine Nsibi :

Nasreddine Nsibi : L’ATFP en charge de la formation professionnelle souffrait d’un problème de gouvernance

« Nous financerons 5 000 projets à travers le programme Entreprendre, assure Nasreddine Nsibi