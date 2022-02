Briser les règles avec la série Galaxy Tab S8

La Galaxy Tab S8 Ultra rejoint la gamme de tablettes Samsung et offre de puissantes performances, un écran véritablement immersif et une intégration continue avec les autres appareils Galaxy

Samsung Electronics Co., Ltd. annonce aujourd’hui la série Galaxy Tab S8, qui se compose des Galaxy Tab S8 et S8+ et de la première Tab S8 Ultra. L’Ultra possède le plus grand écran et les performances les plus puissantes de toute la gamme Galaxy Tab S. Avec un matériel avancé, des fonctions de productivité de premier ordre et une connectivité transparente à l’écosystème Galaxy, tout est réuni dans une puissante powerhouse. La série Galaxy Tab S8 vous offre la liberté et la flexibilité de travailler, de jouer et de streamer comme vous le souhaitez, où que vous soyez.

Dans notre vie quotidienne, nous comptons plus que jamais sur les tablettes pour les appels vidéo et le streaming de contenu vidéo. Pour les appels vidéo, la Galaxy Tab S8 dispose de caméras frontales extra-larges, de trois microphones et d’une technologie intelligente d’‘Auto-Framing’ (cadrage automatique), qui veille à ce que vous soyez toujours parfaitement situé dans l’image. Le multitâche a également été optimisé grâce au Multi-Active Window amélioré et, grâce à Samsung DeX. Partagez des fichiers en toute sécurité et en toute simplicité avec Quick Share qui est protégé par un mot de passe. La série Tab S8 est dotée d’un processeur 4 nm ultra-rapide et d’un S Pen de qualité supérieure. Tout cela est enveloppé dans un boîtier Armor Aluminum fin et robuste en aluminium armé. Avec des fonctionnalités telles que Second Screen et Buds Auto Switch, la Galaxy Tab S8 est un complément parfait à l’ensemble de votre écosystème d’appareils Galaxy.

« La vidéo est très importante pour rester connecté, mais aussi pour se divertir. C’est pourquoi les consommateurs veulent de grands écrans qui soient en même temps facilement transportables, » explique Davy Moons, Marketing Manager Mobile chez Samsung Belgique. « Avec la série Tab S8, nous nous appuyons sur des années d’innovation dans les expériences mobiles haut de gamme. La première Galaxy Tab S8 Ultra est la tablette la plus grande, la plus audacieuse et la plus polyvalente de tous les temps. »

La première Galaxy Tab S8 Ultra au monde

La Galaxy Tab S8 Ultra offre une expérience de tablette premium comme jamais auparavant sur une Galaxy Tab. Le généreux écran Super AMOLED de 14,6 pouces et la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz vont de pair avec un cadre de seulement 6,3 mm. Cela permet d’obtenir un rapport screen-to-body maximal et une expérience visuelle inégalée. Le grand écran est logé dans le corps le plus fin, le plus léger et pourtant le plus solide à ce jour. Le cadre en aluminium armé est 30 % plus résistant aux rayures que son prédécesseur et la tablette est 40 % moins susceptible de se déformer.

Avec la Tab S8 Ultra vous réalisez des appels vidéo en qualité vidéo 4K professionnelle grâce aux deux caméras de 12 MP à l’avant. La fonction Auto-Framing garantit que vous, ou plusieurs participants, êtes automatiquement centrés dans l’image pendant un appel. Cela s’applique également aux nouveaux participants dès qu’ils rejoignent l’appel. Le son est extrêmement clair grâce à trois microphones de précision avec suppression avancée du bruit pour éliminer les bruits de fond gênants. Les quadruple haut-parleurs avec Dolby Atmos®, présents dans les trois modèles Galaxy Tab S8, garantissent un son parfait.

Travailler, jouer et être toujours connecté

Que vous soyez en train de créer, de jouer ou que vous souhaitiez simplement faire du multitâche, la Galaxy Tab S8 excelle dans tous ces domaines avec des performances imbattables. Équipées de la première puce 4nm – le processeur le plus rapide jamais intégré à une tablette Galaxy – les tablettes offrent également suffisamment de mémoire vive et de stockage pour toutes les tâches qui vous incombent. Et si vous avez besoin de plus de capacité, la Tab S8 Ultra va même jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que les trois modèles sont extensibles jusqu’à 1 To de stockage avec une carte microSD.

Les Galaxy Tab S8, Tab S8+ et Tab S8 Ultra sont les premières tablettes Samsung à être dotées du Wi-Fi 6E7 – bande passante8 et vitesse de pointe doublées – avec une qualité de réseau optimisée, vous n’avez pas à vous soucier d’une connexion de médiocre qualité. Partagez du contenu en un clin d’œil avec la 5G hyper rapide Galaxy.

La Galaxy Tab S8 ne vous laisse jamais tomber. La batterie tient toute la journée et vous pouvez regarder des heures de vidéo10. Avec le chargeur rapide de 45W, vous pouvez être de nouveau en action en 80 minutes11. Si l’un de vos autres appareils a besoin d’un coup de pouce en déplacement, il suffit de connecter votre Galaxy Tab S8 à un smartphone Galaxy S22 via un câble USB-C et la batterie à charge rapide de la tablette fait office de chargeur portable.

Les Tab S8 Ultra et Tab S8+ disposent toutes deux d’un S Pen amélioré. Un algorithme spécial garantit une latence extrêmement faible, ce qui permet d’écrire comme si vous faisiez glisser un stylo sur du papier. Le partenariat exclusif de Samsung avec Clip Studio Paint transforme votre smartphone en palette de couleurs numérique, votre S Pen en pinceau et votre Galaxy Tab S8 en toile. Utilisez votre tablette et votre smartphone couplé pour créer de superbes œuvres d’art, des dessins sympas ou des bandes dessinées hilarantes.

Grâce aux caméras avant et arrière ultra larges de la Galaxy Tab S8 Ultra, vous pouvez filmer des vidéos 4K de qualité supérieure. Didacticiels en ligne, jeux ou autres, les selfies vidéo personnalisables du Screen Recorder de Samsung vous permettent de montrer votre meilleur profil. Bientôt, l’outil d’édition premium de LumaFusion sera disponible, pour rendre vos vidéos 4K encore plus spéciales avec votre Galaxy Tab S8 et votre S Pen.

Grâce à la taille de l’écran de la Galaxy Tab S8 Ultra, il est facile et confortable de travailler dans plusieurs fenêtres à la fois. Vous pouvez également faire en sorte que chaque fenêtre soit aussi grande que vous le souhaitez. Plus besoin de passer d’une application à l’autre. Le multitâche devient une expérience fluide.

Samsung s’est associé à Google pour améliorer encore les appels vidéo et le partage en direct via Google Duo. Vous pouvez ainsi regarder des vidéos avec vos amis sur YouTube, partager votre navigateur lorsque vous planifiez votre prochain rendez-vous, ou vous entraîner et développer vos idées créatives avec JamBoard19, le tableau blanc interactif de Google.

Le monde s’ouvre avec Galaxy

La série Galaxy Tab S8 s’intègre parfaitement dans l’écosystème ouvert de Galaxy. Cette ouverture signifie que vous pouvez façonner votre propre style de vie mobile comme vous le souhaitez. Dans l’environnement utilisateur One UI Tab 4 de Samsung, vous bénéficierez d’une expérience cohérente et intuitive. La flexibilité est le mot magique – de votre Galaxy Tab S8 à votre smartphone et à votre PC, et inversement – tout cela pour garantir une expérience utilisateur optimale.

Avec le stylo S Pen, prenez des notes sur votre Galaxy Tab S8 et notez des rappels dans l’application Samsung Notes. Ceux-ci peuvent être facilement synchronisés avec votre smartphone. Avec Quick Share, partagez des photos, des vidéos et des fichiers avec la Tab S8 et le Galaxy S22 Ultra deux fois plus vite qu’avant. La fonction Auto Switch apparie automatiquement vos Galaxy Buds de votre Galaxy Tab S8 à votre Galaxy S22, afin que vous puissiez passer d’un appareil à l’autre sans perdre le moindre temps. Samsung Health est également disponible sur la série Tab S8. Pratique si vous souhaitez afficher les données de votre Galaxy Watch sur un écran plus grand ou regarder des vidéos de fitness.

Transformez facilement la Galaxy Tab S8 en un second écran portable. Et grâce aux améliorations apportées à Samsung DeX – qui permet de transformer la Galaxy Tab S8 en ordinateur de bureau – les fenêtres d’applications transparentes et la mise en miroir DeX sont désormais possibles. Pratique si vous souhaitez partager l’écran de votre tablette sur un écran externe.

Grande confiance et sécurité

Dans notre monde actuel, toujours connecté, la sécurité est une priorité absolue. C’est pourquoi la série Galaxy Tab S8 est équipée de fonctionnalités qui détectent lorsque votre appareil photo et votre microphone sont utilisés. Vous pouvez ensuite bloquer instantanément l’accès à toutes les applications pour mettre fin à tout enregistrement indésirable. La série Galaxy Tab S8 est protégée par la plateforme Knox Vault, leader du secteur, qui crypte les données personnelles et maintient les fichiers et informations stockés isolés du système d’exploitation principal pour les protéger contre les attaques. Vous pouvez déverrouiller votre appareil avec une empreinte digitale.

La série Galaxy Tab S8 est soutenue par quatre générations de mises à jour du système d’exploitation Android et de cinq ans de mises à jour de sécurité. Cela permettra à des millions d’utilisateurs de Galaxy dans le monde de profiter plus longtemps de leur appareil grâce aux dernières mises à jour en matière de sécurité, de productivité et autres. La mise à niveau se fait sur l’ensemble de la gamme de produits. Ainsi, votre écosystème Galaxy est toujours entièrement pris en charge.

Conçu pour se démarquer

La Galaxy Tab S8 Ultra est disponible en couleur Graphite et les Tab S8 et S8+ en Graphite, Silver et Pink Gold. Samsung sort également un nouveau clavier Tab S8 Ultra Book Cover avec des touches plus larges et rétroéclairées et des paramètres de raccourcis personnalisables. Vous pouvez également positionner la S8 Ultra exactement comme vous le souhaitez. Le clavier du Book Cover est fabriqué en cuir polyuréthane antimicrobien de première qualité. Cela permet une frappe extrêmement douce et semblable à celle des doigts. Avec Wireless Keyboard Share, vous pouvez également relier un smartphone Galaxy, de sorte que vous pouvez taper facilement sur les deux appareils.

Vous pouvez personnaliser votre Tab S8 avec des accessoires et des compléments. Il existe une couverture transparente Note View Cover qui vous permet d’écrire avec le S Pen même lorsque la couverture est sur votre tablette. De plus, votre Tab S8 est toujours exactement comme vous le souhaitez avec la Strap Cover.

Avec la Galaxy Tab S8, vous contribuez à la réduction de plastique dans les océans. Les nouvelles tablettes de Samsung sont en partie fabriquées à partir de filets de pêche mis au rebut et recyclés. L’emballage de la série Galaxy Tab S8 est plus fin que jamais et composé de papier produit de manière durable.