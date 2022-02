DIRECT SPORT – Football – ES Zarzis : Bouzommita entraîneur-adjoint et huit joueurs qualifiés

Le comité directeur de l’ES Zarzis a désigné l’entraineur Mondher Bouzommita en tant qu’adjoint de l’entraineur en chef de l’équipe première de football, Mounir Rached, a annoncé le club, sur sa page officielle facebook.

Le club précise, d’autre part, que huit joueurs nouvellement recrutés ont été qualifiés.

Il s’agit de Alaeddine Abbès, Diagne Ousseynou, Jacques Bitumba, Youssef Khemiri et Nour El Béji, engagés pour une saison et demi, de Bilel Touati et Dominique Mendy engagés pour une saison, et Houssem Souissi, prêté pour deux saisons.