Tunisie : Les “Citoyens contre le coup d’Etat” appellent à manifester le 6 février à l’Avenue Habib Bourguiba

Les membres de la campagne ” Citoyens contre le coup d’Etat ” ont appelé à une manifestation, dimanche 6 février 2022, à l’Avenue Habib Bourguiba, pour protester contre ce qu’ils qualifient de ” graves violations des droits et libertés ” et contre ” la détention forcée du député et ancien ministre de la Justice, Noureddine Bhiri.

Dans une déclaration publiée mercredi soir, ils expliquent que cette action exprime, également, le refus du ” coups d’Etat ” et dénonce les ” persécutions sécuritaires ” contre des activistes et des bloggeurs. Ce mouvement a pour objectif, aussi, de soutenir le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et à condamner le harcèlement des juges et les atteintes à l’indépendance de la Justice, lit-on de même source.

Les membres de la campagne rappelle que ce mouvement de protestation coïncide avec la commémoration de l’assassinat du leader Chokri Belaid, l’occasion, selon eux, de réaffirmer, la nécessité de révéler la vérité sur tous les crimes terroristes qui ont visé la révolution et le processus d’édification démocratiques.

A l’issue de la réunion de son bureau exécutif, le mouvement Ennahdha a appelé ses sympathisants à un rassemblement dimanche 6 février à l’Avenue Habib Bourguiba en solidarité avec Noureddine Bhiri et pour protester contre ” les arrestations forcées et les violations des droits et libertés “.

Pour rappel, des organisations de la société civiles et des partis politiques ont appelé mercredi à une participation massive à la 9e commémoration de l’assassinat de l’ancien secrétaire général du Parti des patriotes Démocrates unifié (PPDU) à la Place des droits de l’homme (Avenue Mohamed V).