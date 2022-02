DIRECT SPORT – Ligue 1 : Treize clubs décident de boycotter la reprise du championnat

Plusieurs présidents et représentants de clubs de la Ligue 1 tunisienne du football professionnel, réunis mardi, ont annoncé leur décision de boycotter la reprise du championnat, prévue le week-end prochain.

L’AS Soliman a publié ce mardi sur sa page Facebook officielle, un communiqué à travers lequel les quatorze signataires ont affirmé: “Nous, présidents et représentants de clubs de la Ligue 1, réunis mardi 1er février à Tunis et après concertation autour de la situation financière chaotique de la plupart des clubs qui se trouvent être de plus en plus menacés en étant endettés et face à la non satisfaction des revendications formulées auprès de l’autorité de tutelle et du ministère des affaires sociales, nous avons décidé de boycotter la reprise du championnat”.

A noter que la Fédération tunisienne de football (FTF) avait annoncé la reprise du championnat de la Ligue 1 dès ce week-end.

La liste des signataires dudit communiqué su-mentionné et dont la TAP a eu copie, compte les signatures de l’ensemble des clubs de la Ligue 1 à l’exception de celles de l’Espérance sportive de Tunis et du Club sportif sfaxien.