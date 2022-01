Tunisie : Le PDL dénonce une politique de deux poids, deux mesures face aux mouvements de protestation

Le Parti destourien libre (PDL) a dénoncé la ” politique de deux poids, deux mesures face aux mouvements de protestation et aux restrictions sanitaires “, suite aux rassemblements observés par l’initiative des “Citoyens contre le coup d’Etat” et la poursuite des manifestations.

Il condamne, dans un communiqué publié lundi 31 janvier 2022 le ” silence ” des gouverneurs et des responsables chargés d’appliquer les décisions en question, “pendant que les Frères musulmans et leurs pions continuent d’organiser des rassemblements politiques, et alors que les citoyens subissent toutes sortes de sanctions en cas de violation du couvre-feu, que des secteurs économiques et culturels sont interdits d’activité et que des familles tunisiennes se retrouvent sans ressources pour préserver la santé de la communauté nationale “.

Le PDL appelle le président de la République à limoger les gouverneurs et les responsables qui ont autorisé l’organisation de rassemblements en violation des décisions gouvernementales “pour prouver la crédibilité des slogans qu’il exprime dans ses interventions, dont en premier lieu l’application de la loi à tous”.

Le parti affirme qu’il “se réserve le droit de se dégager de toute obligation d’appliquer les décisions sanitaires si elles continuent à être violées au vu et au su des autorités et du Comité scientifique, sans bouger pour imposer leur application à tous les citoyens sur un pied d’égalité”.

La présidence du gouvernement a annoncé le 12 janvier un ensemble de mesures de lutte contre le coronavirus, dont notamment le report ou l’annulation de toutes les manifestations ouvertes au public dans les espaces ouverts ou fermés ; des mesures prolongées de deux semaines le 26 janvier.