DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Au cours de la nuit temps froid et températures entre 4 et 9°c

Durant cette nuit, un temps froid persistera sur la plupart des régions et les températures oscilleront entre 4 et 9°c et atteindront 11°c sur les côtes Est, annonce l’Institut National de la Météorologie (INM).

Le temps sera peu nuageux sur le nord et le centre et partiellement nuageux sur le Sud, alors que le vent sera faible à modéré et la mer sera agitée, souligne l’INM dans un communiqué publié jeudi après midi.

Pour demain vendredi, les prévisions météorologiques indiquent que les températures varieront entre 5°c dans le gouvernorat de Jendouba et 11°c dans le gouvernorat de Monastir, alors que le ciel sera partiellement ou peu nuageux sur la plupart des régions.

Le temps dans le gouvernorat de Béja sera marqué par l’apparition de quelques brouillards alors que les températures restent aux alentours de 5°c. Dans la capitale le temps sera peu nuageux avec des températures atteignant 7°c le matin.