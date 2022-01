La Vice-présidente de l’ARP gelée Samira Chaouachi et membre du mouvement “citoyens contre coupe d’Etat”, a déclaré ce soir 26 janvier 2022 sur Al Jazeera Tv que le président de la République Kais Saied a fait un coup d’Etat et il n’a pas respecté la constitution.

Aussi, « Nous comptons sur notre l’armée nationale et notre institution militaire qui n’a jamais déçu le peuple tunisien et le soutien toujours en étant neutre et protectrice de la Constitution, du pays et des acquis de la Révolution».