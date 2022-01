Tunisie : Entretien téléphonique entre Jerandi et son homologue marocain

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Othman Jerandi, a eu, mardi, un entretien téléphonique avec le ministre marocain des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des marocains résidant à l’étranger, Naceur Bourita.

Cette communication intervient dans le cadre de la consécration des concertations et de la coordination entre la Tunisie et le Maroc, indique le département des Affaires étrangères.

L’entretien a été l’occasion de passer en revue les relations solides de fraternité ainsi que le climat de confiance qui règne sur les relations privilégiées entre les dirigeants des deux pays.

L’accent a été, aussi, mis sur la détermination sincère des deux parties à renforcer et développer les relations bilatérales et à leur conférer une nouvelle dynamique pour les hisser à un niveau supérieur, ajoute la même source.

Les deux ministres ont souligné l’importance de tout mettre en œuvre pour faire réussir les prochaines échéances bilatérales, dont notamment les réunions de la haute commission mixte et du comité de suivi et de coordination et ce, dans les plus brefs délais.

Les deux parties ont exprimé la volonté d’intensifier les échanges de visites officielles afin de maintenir cette dynamique des relations bilatérales dans les différents domaines au service des intérêts communs.

L’entretien a, par ailleurs, permis d’évoquer les questions arabes et régionales d’actualité et d’échanger les points de vue sur les questions d’intérêt commun à l’horizon des prochaines échéances, dont en premier lieu la réunion consultative du conseil de la Ligue arabe prévue au Koweit, le conseil exécutif de l’Union Africaine (UA) et le sommet ordinaire de l’UA prévus à Addis-Abeba.