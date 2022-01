DIRECT CAN 2022 : la presse sportive salue la qualification de la Tunisie pour les quarts de finale

La presse sportive tunisienne et internationale a salué, lundi, la qualification de la sélection nationale tunisienne de football aux quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations, aux dépens de son homologue nigériane (0-1).

Plusieurs journaux et sites sportifs ont souligné que les Aigles de Carthage ont réussi à créer la surprise et à renverser toutes les données, notamment après le visage terne qu’ils avaient montré lors du premier tour en raison des multiples cas de Covid-19 dans les rangs des joueurs.

Le quotidien Assabah a indiqué sur ses pages sportives, dans un article intitulé “La Tunisie en quart de finale de la CAN :

vous nous avez fait vibrer de bonheur, les gars”, que l’équipe tunisienne a déjoué tous les pronostics et bravé toutes les circonstances difficiles et les nombreuses absences, pour atteindre les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.

Dans un autre article intitulé “Avec son but contre le Nigeria : Msakni entre dans l’histoire de la Coupe d’Afrique des Nations”, le journal souligne qu'”avec ce but, Al-Nims entre dans l’histoire de la CAN par la grande porte, devenant le premier joueur arabe à marquer dans cinq versions différentes de la compétition africaine”.

Sous le titre “Tunisie-Nigeria 1-0…magnifiques, héroïques”, le journal La Presse indique que “l’expérimenté capitaine Youssef Msakni qui dispute sa 7e CAN, a expédié la Tunisie aux quarts de finale grâce à un joli but. Il a été magnifique comme tous ses camarades”. Le journal ajoute que “le miracle a bien eu lieu et l’équipe de Tunisie qu’on attendait au tournant a arrêté le tout puissant Nigeria, méconnaissable”.

Sur son site officiel, Radio Mosaïque souligne, dans un article intitulé “les Aigles de Carthage déploient leurs ailes”, que l’équipe tunisienne a géré tous les moments de la rencontre avec un grand réalisme et une présence d’esprit conclus par une performance héroïque qui a mis fin aux offensives nigérianes et provoqué l’exclusion du joueur d’Everton Alexander Iwobi à la 66e… La sélection nationale a conservé l’avantage jusqu’au sifflet final de l’arbitre sénégalais, Maguette Ndaye, annoncant la qualification de la première équipe arabe pour les quarts de finale de Cameroun 2022.

“La Tunisie surprend le Nigeria”, titre de son côté le site France 24 qui écrit : “Le lièvre et la tortue à la CAN: après un premier tour parfait le Nigeria s’est fait éliminer en huitièmes de finale par la Tunisie, passée par le repêchage et diminuée par le Covid, dimanche à Garoua”, avant d’ajouter “: Rien ne sert de gagner ses trois matches du premier tour si c’est pour chuter dès le début de la phase à élimination directe, contre une Tunisie qui elle n’avait gagné qu’un match”.

Pour sa part, le site sportif de langue arabe Kooora.com a souligné sous le titre “le Nigeria tombe dans le piège de Msakni” que “les Aigles de Carthage ont bouleversé les pronostics, d’autant plus qu’ils se sont qualifiés aux huitièmes avec 3 points seulement tandis que le Nigeria a atteint le même tour après un parcours sans faute”…

Le site ajoute que “l’équipe tunisienne a su freiner l’élan des Nigérians et ne se sont pas laissés emporter par le style de l’équipe nigériane… Il était clair que le mot d’ordre était de fermer les espaces et d’empêcher les Super Eagles nigérians de progresser”.

Al-Jazeera Net, sous le titre “Regardez Msakni, le héros du match… La Tunisie surprend le Nigeria et l’exclut de la CAN”, a indiqué que l’équipe tunisienne a défié les absences et franchi l’un des obstacles qui se dressait devant elle sur la voie de la réalisation de son rêve de remporter le titre pour la deuxième fois de son histoire.

Et de poursuivre : “Malgré les difficultés rencontrées par l’équipe nationale tunisienne, qui a disputé le match 72 heures après son dernier match de la phase de groupes, et notamment l’absence de son entraîneur, Mondher Kebaier, testé positif au Covid-19, et de plusieurs éléments de base tels que Ali Maaloul, Ghaylane Chaalali et Mohmaed Ali Ben Romdhane, les Aigles de Carthage se sont envolés dans le ciel de la ville camerounaise de Garoua, qui accueillait la rencontre, après avoir renversé le Nigeria, leader du groupe D et seule équipe à réaliser un parcours sans fautes en phase de groupes.

De son côté, le site “Al-Araby Al-Jadid” a évoqué la grande joie des joueurs tunisiens après la qualification pour les quarts de finale de la CAN. Dans un article intitulé “Des larmes de joie inondent les stars de l’équipe tunisienne”, il note que ” Le but de Youssef Msakni a conduit l’équipe tunisienne aux quarts de finale de la CAN”… ajoutant que “cette victoire est intervenue après une vague de critiques qui a mis les joueurs sous pression”.

Le site revient également sur les différentes réactions du public arabe qui ont enflammé les réseaux sociaux, rapportant notamment les messages de félicitations adressés aux protégés de Mondher Kebaier et au peuple tunisien en général.