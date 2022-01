DIRECT MÉTÉO – Tunisie : Stabilité de la plupart des indicateurs météorologiques

Une stabilité attendue, dimanche, 16 janvier 2022, de la plupart des indicateurs météorologiques. Le temps sera passagèrement nuageux sur la plupart des régions et les nuages seront parfois intenses sur le nord et localement les côtes Est.

Le vent soufflera de secteur ouest relativement fort près des côtes et faible à modéré à l’intérieur du pays et la mer sera houleuse à agitée sur les côtes Est.Les températures maximales seront comprises entre 7 et 12 degrés sur les hauteurs et entre 12 et 16 degrés ailleurs.