CAN 2022 : L’homme du match Tunisie – Mauritanie, Wahbi Khazri

Wahbi Khazri a été le véritable patron de cette rencontre entre la Tunisie et la Mauritanie, comptant pour la 2è journée du groupe F, avec 2 buts marqués sur les 4 buts de la compétition et un rôle important joué dans l’organisation du jeu offensif.

2️⃣ GOALS

1️⃣ ASSIST

The TotalEnergies Man of the Match award is gifted to Wahbi Khazri! 🦅 🇹🇳

